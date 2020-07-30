Tuma Çelik’in cinsel saldırısına uğradığı söylenen kadın, Meclis’te konuştu

Cinsel saldırı iddiası ortaya çıktıktan sonra HDP’den ihraç edilen Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’te bir komisyon kuruldu.

Komisyonda AK Parti’den Belgin Uygur, Ali Özkaya, İbrahim Halil Fırat, CHP’den Ali Mahir Başarır ile HDP’den Züleyha Gülün yer alıyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, köşesinde bu komisyonda olayı anlatan kadının ifadelerini yazdı. Buna göre D.K. isimli kadın, şunları söyledi:

“HDP milletvekili Tuma Çelik seçimde birlikte çalışmayı teklif etti. Çocuklarım olduğunu ve aile içi sorunlarım bulunduğunu söyleyip kabul etmedim. Ama Tuma Çelik, ‘Amca kızı, gel bize gidelim, hem kahve içer hem de sorunlarımızı konuşuruz’ dedi. Beni Süryani Federasyonları Başkanı E.T.’nin Mardin Midyat’taki evine götürdü. Evde kahve içtikten sonra bana tecavüz etti. O gün özel günümdü. Salondaki kanepenin üzeri kan lekesi oldu. Çelik’e ‘Seni partiye şikâyet edeceğim’ diye bağırdım. Bana, ‘Ben vekilim, dokunulmazlığım var. Olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa’da yaşarım. Eğer duyulursa yöre halkı benim için ‘Erkektir, bir zamparalık yaptı’ derler. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamaz’ dedi.”

“D.K. olayı intikal ettirdiği Süryani Federasyonları Başkanı E.T.’nin de olayın duyulmaması için kendisini tehdit ettiğini söylemiş” iddiasını ileri süren Selvi, “Bu olay nedeniyle eşinden boşandığını anlatıp ‘O günden beri nefes alamıyorum’ diye konuşmuş” notunu paylaşıyor ve ekliyor:

“Üç çocuk annesi olduğunu ve bu olaydan dolayı çok sarsıldığını anlatan D.K., olay üzerine HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar’dan yardım istediğini anlatmış. HDP’nin iki kadın milletvekilinin kendisine sahip çıkmadığını, ‘İki kadın milletvekili bana ‘olayı kapat’ diyerek vazgeçirmek istediler’ diyerek anlatmış. D.K. HDP milletvekillerinin kendisiyle alay ettiğini ve ‘Sana doktor göndereceğiz’ dediklerini ifade etmiş.”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın olayın başta kendilerine farklı aksettiğini belirterek, “Kadının beyanı esastır. Bu işin peşini bırakmayacağız” dediğini hatırlatan Selvi, Buldan’la tekrar görüşmesinde sözlerinin arkasında durduğunu ifade ediyor.

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Ahval News