Rusya Müftüler Konseyi: Ümmet, Ayasofya konusunda Rusya’nın pozisyonunu destekliyor

Abbyasov, ümmetin Ortodoksların tutumunu anlayışla karşıladığını ve Ayasofya’nın statüsünde meydana gelen değişiklikte diğer dinlerin temsilcileri için olumlu yönler olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önce giriş bileti için para ödenmesi gerekiyordu ve uzun kuyruklar oluşuyordu. Şimdi tüm inananlara açık olacak. İslam kanunlarına göre, camide ibadet sırasında diğer dinlerin temsilcilerinin bulunmasına izin veriliyor. Örneğin Moskova’daki Ulu Cami herkese açık. Sadece Cuma namazı saatinde cami tamamıyla dolu, o da bir saat sürüyor. Zamanın geri kalanında Ayasofya’da ayrı bir bölüm ayrılacağını sanıyorum.”

Abbyasov ayrıca sabah namazının güneşin doğuşundan bir buçuk-iki saat önce kılındığını, öğle namazının 15 dakika sürdüğünü, ikindinin akşam beş ila altı arasında, akşam namazının gün batımından sonra, yatsı namazının ise güneş battıktan bir buçuk-iki saat sonra kılındığını hatırlattı.

Sputnik Türkiye