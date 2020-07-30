‘Harfler Ülkesine Yolculuk’ çıktı

2 yıl önce hayatını kaybeden Rusça edebiyatın en önemli isimlerinden Andrey Bitov’un ‘Harfler Ülkesine Yolculuk’ eseri Aras Yayıncılık etiketiyle yayımlandı

2018 yılında aramızdan ayrılan Rusça edebiyatın en önemli isimlerinden Andrey Bitov’un “Harfler Ülkesine Yolculuk” adlı eseri Aras Yayıncılık etiketiyle yayımlandı. Kitap Sabri Gürses tarafından Türkçeye çevrilmiş. Tanıtım bülteninden: “Merak uyandırıcı bir şekilde, gazetecilikle bir ilgisi olmamasına rağmen bir gazete tarafından Ermenistan’ın çağdaş şehir planlamacılığı hakkında bir röportaj yapması için Erivan’a gönderilen Bitov, kendine verilen görevi yerine getirmekten çok, yakın dostu yazar Hrant Matevosyan, Matevosyan’ın ailesi ve onların ahbaplarıyla birlikte Ermenistan’ın doğasının, tarihinin, dilinin, yemeklerinin, kültürünün ve en çok da insanlarının tadını çıkardı.Bitov, tanımadığı bu ülkenin kendisi için bir okul gibi olacağını fark edip, seyahatnamelerde hiç görülmemiş bir üslupla, eserini “ders” başlıkları altında kurguladı.”

İSTANBUL

Yeni Yaşam Gazetesi