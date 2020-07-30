Ermenistan Savunma Bakanı’ndan Azerbaycan-Türkiye tatbikatına ilişkin açıklama: Provokasyondan kaçınılmalı

Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan, Azerbaycan ile Türkiye tarafından düzenlenecek ortak tatbikat sırasında Ermenistan sınırları yakınında provokasyondan kaçınılmasının önemli olduğunu söyledi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Tonoyan, Fransa’nın Yerevan Büyükelçisi Jonathan Lakot ile görüştü.

Azerbaycan ile Türkiye tarafından düzenlenecek ortak tatbikata değinen Tonoyan, “Tamamen askeri açıdan bakıldığında, tatbikatın taktik niteliği herhangi bir endişe yaratmıyor ancak tatbikatın sınıra, savunma yapılarına ve Ermenistan’ın diğer altyapı tesislerine komşu bölgede provokatif eylemlere yol açmaması önem arz ediyor” dedi.

Tonoyan, Ermenistan’ın tatbikatı ve ilgili süreçleri dikkatli bir şekilde izlediğinin altını çizdi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki duruma ilişkin de konuşan Tonoyan, gerilimin azaltılmasında ve müzakere sürecinin devam ettirilmesinde AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa’nın önemli rol oynadığını kaydetti.

ERMENİ HABER AJANSI