“Ermenistan için Birlikte” – FAR konser serisi 30 Temmuz TSİ 19:00’da başlıyor

HYETERT – Ermeni Yardım Fonu (FAR) ve piyanist Şahan Arzruni, “Ermenistan için Birlikte” adlı bir kısa çevrimiçi konser dizisine başlıyor.

Konser dizisinin amacı Ermenistan’a maddi yardımda bulunmak için fon oluşturmak.

Açılış konseri 30 Temmuz Perşembe günü (bugün), kemancı Ani Kavafian, bas Christopher Nazarian, udi Ara Dinkjian ve piyanist Şahan Arzruni’nin performansları ile gerçekleşecek.

Saat 12:00’da (EST) (Türkiye saati ile 19:00) yayınlanacak konseri www.farusa.org/together adresinden izleyebilirsiniz.

Eğer bu saat dilimi sizin için uygun değilse, ilk yayından sonra isteğe bağlı bir akış ve indirme seçenekleri de var.

Bu bilgiler http://www.farusa.org/together adresinde bulunabilir.

İyi dinletiler.