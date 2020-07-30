Ermenistan, AKKA ve Viyana Sözleşmesi kapsamında Türkiye’nin askeri denetim ekiplerinin ziyaretlerini yasakladı

12 Temmuz’dan itibaren Tavuş’a karşı Azerbaycan’ın saldırıları sürerken Türkiye, Ermenistan’a eşi benzeri olmayan tehditler yağarak, Azerbaycan’ı destekleyen adımlar atıyor. 29 Temmuz’da Ermenistan sınırlarının yakınlarında Azerbaycan ile başlatılan geniş çaplı ortak tatbikatlar da bunun bir ifadesidir.

Oluşan durumu dikkate alarak, Ermenistan’ın AGİT’teki daimi misyonu, AGİT üye ülkeler ile Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’na (AKKA) üye ülkeler için 29 Temmuz'da bir bildiri yayınlayarak, bundan böye Ermenistan Cumhuriyeti’nin, AKKA ve Viyana Sözleşmesi kapsamında Türkiye’nin denetim kuruluşlarının veya davetli olarak Türk müfettişlerin, Ermenistan'a yapılacak denetim ziyaretlere katılımını durdurduğunu duyurdu. Bildiriye göre Ermenistan’ın bu kararı, AKKA ve Viyana Sözleşmesi’nin ilkelerine göre alınmış olup, Ermenistan’ın güvenlik çıkarlarından ve endişelerinden kaynaklanıyor. Özellikle 12 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın savaş operasyonlarını açıkça destekleyen ve tehditler yağan Türkiye tarafından Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında her türlü denetimin yapılması, Ermenistan’ın çıkarlarına olumsuz etkileyecek ve Ermenistan halkının güvenliğini tehdide atabilir. Ermenistan, AKKA ve Viyana Sözleşmesi kapsamındaki kendi taahhütlerini bir kez daha teyit ederek, sadece Türkiye denetim kuruluşlarının veya davetli olarak Türk müfettişlerin, Ermenistan'a yapılacak denetim ziyaretlere katılımının durdurulduğunu vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI