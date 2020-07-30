Ermeni Sergey Sarkisov’un filmi Emmy Ödülü kazandı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni yapımcı Sergey Sarkisov’un “Nefret içimizde” filmi Emmy Ödülü kazandı.

Filmin yapımcısı David McKenzie, Montel Williams, Dean Kane, Sergey Sarkisov ve Laura McKenzie.Yönetmense Ermeni asıllı David McKenzie.

Film, 2018’de Pasis’te yahudiler karşı olan nefret gerekçesiyle öldürülen Yahudi Soykırımı’ndan (Holokost) sağ kalan 85 yaşındaki Mirey Knol’un ailesinin hikayesini anlatıyor.

Emmy ödüllü yapım ekibi ayrıca Ermeni Soykırımı hakkında olan “İnkâr Şövalyeleri” bir belgesel de yaptı. Filmin prömiyeri 2018’de Ermenistan’da yapıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu