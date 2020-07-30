Af Örgütü: Ezidi çocukların IŞİD travması geçmedi

Af Örgütü: Ezidi çocukların IŞİD travması geçmedi

Uluslarası Af Örgütü’nün IŞİD’in elinden kurtarılan Ezidi çocuklara ilişkin son raporu, soykırım travmasının boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre, çocukların neredeyse tamamı fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları yaşıyor. Bir doktor, ‘dokuz ila 17 yaş arasında tedavi ettiği kız çocukların neredeyse tamamının cinsel şiddete maruz bırakıldığını’ söyledi.

DUVAR – Uluslarası Af Örgütü, IŞİD’in Irak’ta soykırımla hedef aldığı Ezidilere ilişkin son raporunda, özellikle çocukların travmasının derinleştiğini tespit etti. Raporda, IŞİD’in elinden kurtarılan çocukların bugün fillen terk edildiği, birçoğunun fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları yaşadığı vurgulandı. Raporda, IŞİD militanlarının çocuklarını doğurmak zorunda kalan kadınların Irak dışında başka ülkelere yerleştirilmesi çağrısı da yapıldı.

IŞİD’in Ezidi vatanı Şengal’i ele geçirip soykırım yaptığı 2014’te, çok sayıda çocuk öldürülmüştü. Af Örgütü raporuna göre, hayatta kalan yaklaşık 2 bin çocuk ise ihtiyaç duydukları bakımı alamıyor. Raporda bazı erkek çocukların savaş sırasında uzuvlarını kaybettiği, kız çocukların neredeyse tamamının cinsel istismara maruz bırakıldığı belirtildi. Af Örgütü’ne konuşan bir doktor, ‘dokuz ila 17 yaş arasında tedavi ettiği kız çocukların neredeyse tamamının cinsel şiddete maruz bırakıldığını, enfeksiyon, düzensiz adet ve gebelik sıkıntısı gibi sorunlar yaşadığını’ söyledi.

ÇOCUKLAR PSİKOLOJİK SORUN YAŞIYOR

Onlarca kişiyle söyleşilere dayandırılan raporda, IŞİD’ın elinden kurtarılan çocukların ‘uzun vadede engelli kalmalarına sebep olacak yaralanmaların’ yanı sıra travma sonrası stres bozukluğu, ani ruh hali değişimleri ve geçmişe dönüş gibi sorunlar yaşadığı, kabuslar gördüğü vurgulandı. Rapora göre, IŞİD nedeniyle evlerinden olan on binlerce Ezidi’nin hâlâ yaşamak zorunda kaldığı kamplarda eğitim çok yetersiz.

‘LÜTFEN BİZİ VE ÇOCUKLARIMIZI KABUL EDİN’

Raporda, IŞİD’in esir alıp militanlarla zorla evlendirdiği ve sonradan kurtarılan Ezidi kadınların derin psikolojik yaralarının hâlâ sarılamadığı da vurgulandı. 22 yaşındaki Canan, bugünkü hissiyatını Af Örgütü’ne şu sözlerle anlattı: “Toplumumuza ve dünyadaki herkese şunu söylemek istiyorum ki; lütfen bizi kabul edin, çocuklarımızı kabul edin. Ben bu insanlardan çocuk sahibi olmadım. Bir çocuk sahibi olmak zorunda bırakıldım.”

‘ÇOCUKLARINDAN AYRILAN ANNELER CEZALANDIRILMALALI’

Af Örgütü, birçok Ezidi kadının da IŞİD’in Suriye’deki son halesi olan Bağuz’dan kaçarken çocuklarını geride bırakmak zorunda kaldığını belirtti. Raporda bu annelerin çocuklarıyla bir araya getirilmesi çağrısı yapılarak, “Bu kadınlar esir alındı, işkence gördü, cinsel şiddete maruz bırakıldı. Daha fazla cezalandırılmamalılar” denildi. Kızını geride bırakmak zorunda kalan kadınlardan biri de Af Örgütü’ne, “Her birimiz kendimizi öldürmeyi düşündük veya bunu denedik” diye konuştu. (DIŞ HABERLER)

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