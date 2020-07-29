Tıbrevank ailesinin acı günü: Sarkis Şahbaz hayatını kaybetti

Surp Haç Tıbrevank’tan Yetişenler Derneği eski başkanlarından Sarkis Şahbaz hayatını kaybetti.

Surp Haç Tıbrevank Lisesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada,

“Okulumuz 1962-1963 mezunlarından, derneğimiz eski başkanlarından, yeni derneğimizin de kurucu başkanı değerli ağabeyimiz Sarkis Şahbaz’ın vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Tanrı’dan kendisine rahmet, ailesi, sevenleri, tüm akraba ve dostlarına sabır ve başsağlığı dileriz.” dendi

Surp Haç Tıbrevank’tan Yetişenler Derneği’nin 12 Eylül’den sonra yeniden kurulmasında öncü bir görev üstlenen Sarkis Şahbaz 1943 yılında doğdu.

1957 yılında İstanbul’a Tıbrevank’a okumaya gelen Şahbaz 1963’te bu okuldan mezun oldu ve Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Teknoloji Bölümü’nü bitirdi.

1970 yılında Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi’nde Laborant Şefliği yaptı daha sonra aynı kurumda Hastane Müdürlüğü görevini üstlendi.

Göz Nurunu Koruma Vakfı’nın kurucularından olan Sarkis Şahbaz, sonrasında aynı kurumda Yönetim Kurulu üyeliğinin yanısıra Hastaneler Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Sarkis Şahbaz için 1 Ağustos Cumartesi günü Yeşilköy Surp Stepanos Kilisesi’nde saat 13.00’te cenaze töreni düzenlenecek.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24371/tibrevank-ailesinin-kaybi-sarkis-sahbaz-hayatini-kaybetti