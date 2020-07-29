Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklama

Facebook kullanıcısı Hakan Alan sosyal medyada Bedros Şirinoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımların ardından önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı.

Hakan Alan’ın kardeşi Harun Alan, kardeşinin Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu ile Başepiskopos Aram Ateşyan arasında yaşanan gerilimden rahatsız olarak sosyal medyada Şirinoğlu aleyhine ağır ithamlarda bulunduğunu ancak terör suçlamasıyla gözaltına alınmalarına ve bu çerçevedeki tutuklama talebine bir anlam veremediğini söyledi. Harun Alan kardeşinin Patrik seçiminde oy kullanmadığını, ancak sosyal medya üzerindeki tartışmaları yakından izlediğini söyledi. Alan, Aram Ateşyan’ın da konuyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Bedros Şirinoğlu ise gözaltı için kendisinin şikayette bulunmadığını, söz konusu kişinin farklı zamanlarda Patrikhane aleyhinde de ithamlarda bulunduğunu söyledi.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24369/sosyal-medya-paylasimi-nedeniyle-tutuklama?fbclid=IwAR0DTuTqivYuhWds9UDdWOQsJ4OC26mQa_HAkPVUQwizMZIQIacUIU7OEO8