Kuzguncuk Kilisesi saldırganına hapis ve tahliye

Kuzguncuk’taki Ermeni Kilisesi’nin haçını söküp yere atin Mazlum Serin 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak tahliye edildi. Mahkumiyet kararının gerekçesinde En’am Suresi’nin 108. ayetine yer verilmesi dikkat çekti.

İstanbul Üsküdar’da bulunan Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin kapısındaki haçı yerinden söken Mazlum Serin’in yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı.

Kartal’daki İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 14 Temmuz’da görülen davada Serin, “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Serin’in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti gözetilerek tahliyesine hükmedildi.

Verilen hükme ilişkin hazırlanan gerekçeli karar ise basına yansıdı. Kararda, En’am Suresi’nin 108. ayetinin Diyanet tefsirine yer verilmesi dikkat çekti.

DHA’da yer alan habere göre gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

“Başkalarına, onların inançlarına ve kutsal saydıkları değerlere hakaret etmenin İslami edep ve ahlakla bağdaşmadığı gibi, İslam’ın izzetine de zarar getireceği, Müslümanların bu durumlara imkan verecek söz ve davranışlardan kaçınmaları emredilmektedir.

Ayette, İslam’ın tebliğ ve davet metoduna da işaret vardır. Buna göre bizim gibi başkalarının inanç ve kanaatleri de onlara göre değerlidir. Diyalog ve ikna etmenin yolu saygı ve nezaketten geçer. Hakaret ve küfür ise sadece muhatabın düşmanlık duygularını kabartır. İnatlaşma, sertleşme ve giderek çatışmaya yol açar.

En’am Suresi 108. Ayetinin tefsirinde açıklandığı üzere inançlara saygı esas olup, sanığın kilisenin dış kapısı üzerinde bulunan ve bulunduğu yerde kaynakla sabitlenmiş olan haçı söküp kaldırıma atması eyleminin sadece haça zarar vermek kastıyla değil, ilgili dini inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla gerçekleştirildiği kanaatine varılmıştır.”

Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin kapısındaki haçı, 23 Mayıs’ta yerinden söken Mazlum Serin gözaltına alınmış, ancak serbest bırakılmıştı. Ardından savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Serin’in “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek” suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24372/kuzguncuk-kilisesi-saldirganina-hapis-ve-tahliye