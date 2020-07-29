İsviçre’nin Cenevre kentinde Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a düzenlediği saldırıları protesto edildi (foto)

İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen gösteride, Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Birçok cemaat örgütü tarafından düzenlediği gösterinin amacı, İsviçre ve uluslararası toplumunun dikkatini, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan’ın sivil halkını ve altyapıları top atışına tutmasına, bu ülkede yayılmış olan Ermenilere yönelik nefret ortamına ve Azerbaycan’ın bölgede olan gerginliğin tırmandırmasına dikkat çekmesiydi.

Protestocular attığı sloganlarla Ermenistan’a yönelik saldırganlığı durdurmayı, Azerbaycan ve Türkiye’nin yıkıcı eylemlerini kınamayı, barışçıl ve güvenli bir ortam yaratmayı talep etti.

Gösteride İsviçre Parlamentosu Kantonlar Konseyi Üyesi ve İsviçre-Ermenistan Parlamento Dostluk Grubu Eş Başkanı Lisa Mazzone, Cenevre Kent konseyinde Hristyan Demokrat Partisinin grup başkanı Alain de Kalbermattenö İsviçre-Ermenistan Derneği Onursal Başkanı İsviçre-Ermenistan Dostluk Grubu Genel Sekreteri Sargis Shahinyan gibi birçok ünlü siyastçiler konuima yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/29/İsviçre-Azerbaycan-Ermenistan/189328