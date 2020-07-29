İstanbul’da kilise haçını söken kişiye En’am Suresi’yle ceza

İstanbul Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin haçını kıran Mazlum Serin’e 1 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Kararanın gerekçesinde En’am Suresi’nin 108. ayetinin Diyanet tefsirine yer verildi.

İstanbul Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin haçını söküp yere atan Mazlum Serin’in yargılandığı davada karar açıklandı: Ertelemesiz 1 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Mazlum Serin’in savunmasında, yaptığı eylem nedeniyle çok pişman olduğunu ifade ederek, “Kalp ve şeker hastası olduğum için şu anda çalışamıyorum. Olay bir anlık bir şeydi. Hastalığımın etkisiyle böyle davrandığımı düşünüyorum. Bu eylemin altında herhangi bir neden yoktur. Hiçbir kişi ya da yapıyla bir bağım bulunmamaktadır. Ben tüm dinlere saygılıyım. Ne Ermenilere ne de Hristiyanlara bir husumetim vardır. Vermiş olduğum zararı karşılamaya hazırım” diye beyanda bulunduğu kaydedildi.

Duvar’da yer alan habere göre Mahkeme gerekçeli kararında En’am Suresi’ne de yer vererek şöyle dedi: “En’am Suresi 108. Ayet, Diyanet tefsirinde başkalarına, onların inançlarına ve kutsal saydıkları değerlere hakaret etmenin İslami edep ve ahlakla bağdaşmadığı gibi, İslamı’ın izzetine de zarar getireceği, Müslümanların bu durumlara imkan verecek söz ve davranışlardan kaçınmaları emredilmektedir. Ayette, İslam’ın tebliğ ve davet metoduna da işaret vardır. Buna göre bizim gibi başkalarının inanç ve kanaatleri de onlara göre değerlidir. Diyalog ve ikna etmenin yolu saygı ve nezaketten geçer. Hakaret ve küfür ise sadece muhatabın düşmanlık duygularını kabartır. İnatlaşma, sertleşme ve giderek çatışmaya yol açar.”

Gerekçeli kararda, “En’am Suresi 108. Ayetinin tefsirinde açıklandığı üzere inançlara saygı esas olup, sanığın kilisenin dış kapısı üzerinde bulunan ve bulunduğu yerde kaynakla sabitlenmiş olan haçı söküp kaldırıma atması eyleminin sadece haça zarar vermek kastıyla değil, ilgili dini inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla gerçekleştirildiği kanaatine varılmıştır” denildi.

HABER MERKEZİ

Yeni Yaşam Gazetesi