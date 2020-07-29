Ayasofya kararı domino etkisi yarattı

Türkiye’deki Ermeni toplumunun haftalık yayın organı olan Agos da, “Sanasaryan’ınki Vakfiye Değil mi” manşetini atarak, İstanbul Fatih’te, Gülhane Parkı’nın karşısında bulunan Sanasaryan Han’ın, Sanasaryan Vakfı’na ait olduğunu yazdı.

Danıştay 10. Dairesi, Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesini gerekçe göstererek Ayasofya’yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Bu karar sonrasında Ayasofya ibadete açıldı. Bu karar başka bir tartışmayı da gündeme getirdi.

Türkiye’deki Ermeni toplumunun haftalık yayın organı olan Agos da, “Sanasaryan’ınki Vakfiye Değil mi” manşetini atarak, İstanbul Fatih’te, Gülhane Parkı’nın karşısında bulunan Sanasaryan Han’ın, Sanasaryan Vakfı’na ait olduğunu yazdı.

Agos’un haberine göre, Ayasofya’nın müze vasfından çıkarılıp camiye çevrilmesi ile ilgili tartışmalar ve tepkiler sürerken Danıştay’ın bu gelişmeye imkan veren kararı bilhassa azınlık toplumlarının el konulan vakıf mülkleri açısından önümüze yeni bir tablo sunuyor. Zira Danıştay Ayasofya’nın müze yapılmasına dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederken vakfiye hukukuna da kapsamlı bir gönderme yaptı.

Danıştay’ın Ayasofya için açıkladığı kararın gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Vakıf senedinin, hukuk kuralı etki değer ve gücünde olduğu, vakfedilen taşınmazın vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilemeyeceği, bu hususun tüm gerçek kişilerle birlikte davalı idare için de bağlayıcı olduğu kuşkusuzdur.” Aynı mantık Diyanet İşleri Başkanı’nca da dile getirildi.

Bu durum Ermeni toplumunun el konan mülklerinden Sanasaryab Han’ı da gündeme getiriyor. Zira Mıgırdiç Sanasaryan 1901 yılında Sanasaryan Vakfı’nı “fakir Ermeni çocukların barınma, eğitim ve yeme içme ihtiyaçlarının karşılanması” amacıyla kurmuştu. Hukuki çevrelerde şimdi Danıştay kararının Sanasaryan ve benzer durumdaki vakıf malları için emsal teşkil edebileceği değerlendirmesi yapıyor.

Odatv

https://www.sondakikaturk.com.tr/gundem/ayasofya-karari-domino-etkisi-yaratti-h190956.html