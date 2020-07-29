ԳՈՒՄԳԱԲՈՒ ԴՐՍԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԱՅՑԸ / KUMKAPI DIŞI KİLİSESİ YÖNETİCİLERİ’NİN ZİYARETİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 28 Յուլիս 2020, Երեքշաբթի, առաւօտ Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց Գումգաբու Դրսի Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդի անդամները, առաջնորդութեամբ Ատենապետ՝ Արուշ Թաշի։

Այցելուները եկեղեցւոյ տարեկան հաշուետուութիւնը Նորին Ամենապատուութեան ներկայացնելու նպատակաւ փութացած էին Գումգաբու։ Այս առթիւ անոնք տեղեկութիւններ փոխանցեցին նաեւ եկեղեցւոյ գործունէութեանց մասին եւ յատկապէս անդրադարձան երբեմնի Պօղոսեան-Վարվառեան Վարժարանի շէնքի մասին եղած զարգացումներուն։

Պատրիարք Հայրը, ողջունեց Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ վարչայիններու հաշուետուութիւնը։ Նորին Ամենապատուութիւնը լսելով վարչայիններուն փոխանցած տեղեկութիւնները, մաղթեց որ եկեղեցին տիրանայ նոր եկամուտներու, բան մը որ ողջունելի պիտի ըլլայ թէ՛ Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ եւ թէ՛ Պատրիարքական Աթոռոյ համար։ Այս առթիւ, վարչայիններուն յաջողութիւն մաղթեց, իրենց եկեղեցանուէր գործունէութեանց մէջ։

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 28 Temmuz 2020, Salı sabahı, Patrikhane’de, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Aruş Taş önderliğindeki Kumkapı Dışı S. Harutyun Kilisesi Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Ziyaretçiler, vakfın yıllık bilançosunu Patriklik Makamı’na sunarken, kilisede yürütülen çalışmalar hakkında Patrik Hazretleri’ne bilgiler verdiler. Bu bağlamda, eski okul binasının değerlendirilmesinde gelinen son nokta hakkında da Patrik Hazretleri’ne bilgiler sunuldu.

Patrik Hazretleri, paylaşılan bilanço vesilesiyle takdirlerini sunarken, yöneticiler tarafından aktarılan bilgileri dinledi. Kilisenin maddi olarak gelişmesinin, hem kilise hem de Patriklik Makamı için memnuniyet verici olacağını belirtti. Bu bağlamda kilise yararına yürütülecek çalışmalarda, yöneticilere başarılar diledi.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/photos/a.127587797401112/1590453161114561/?type=3&theater