Yunanistan’la ilgili gerçeği unutan Ermeni lobisi, Türk mallarını boykot çağrısı yaptı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

ABD’deki Türkiye düşmanı Ermeni lobisi, Türkiye’nin Ayasofya kararına karşı “boykot çağrısı” yaptı. Yunan basınında çıkan “Baştan aşağı ‘Made in Turkey’ etiketiyle kuşatıldık” haberini unutan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Ermeni ve Yunan halklarını Türkiye’de üretilmiş malları boykot etmeye çağırdı. Söz konusu umutsuz çağrıya aşırı milliyetçi Ermeni ve Yunanların yanı sıra terör örgütü PKK yandaşları sosyal medya üzerinden destek verdi.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Ayasofya’nın 86 yılın ardından yeniden ibadete açılması kararından duyduğu rahatsızlığı umutsuz bir “boykot çağrısıyla” dile getirdi.

Bugüne kadar Türkiye düşmanlığında hiçbir fırsatı kaçırmamış olan ANCA’nın resmî Twitter hesabından yapılan “Türkiye’yi boykot edin” çağrısı, aşırı milliyetçi Ermeniler ve Yunanların yanı sıra terör örgütü PKK yandaşlarınca destek buldu.

“YUNANİSTAN BAŞTAN AŞAĞI ‘MADE IN TURKEY’ ETİKETİYLE KUŞATILDI”

Yunanistan Ekonomi Bakanlığının 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin ithalat rakamlarına yönelik raporunu haberleştiren Yunan basını, “Yunanistan’ın baştan aşağı ‘Made in Turkey’ etiketiyle kuşatıldığını” yazmıştı.

Son dönemdeki Yunanistan hükûmetlerine tepki gösteren Olympia gazetesi, “İnanılmaz ama gerçek… Türk ekonomisine her yıl milyarlarca avro kazandırıyoruz, onlarsa bu paralarla bizim topraklarımızda ve deniz sahalarımızda cirit atıyor. Kilisemizdeki çanımızdan belimizde silaha kadar her şeyin üzerinde ‘Made in Turkey’ yazmasından utanmıyor musunuz?” satırlarına yer vermişti.

https://www.aksam.com.tr/guncel/ermeni-lobisinin-turk-mallarini-boykot-cagrisina-yalnizca-teror-orgutu-destek-verdi/haber-1096813