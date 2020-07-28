Yunan Hükümet Sözcüsü Petsas: Türkiye ile tek sorunumuz deniz bölgelerinin sınırlandırılmasıdır

Ayasofya kararı ve Doğu Akdeniz’deki arama çalışmaları nedeniyle Ankara ile gergin bir süreçten geçen Atina yönetimi, iki ülke arasındaki tek sorunun “deniz bölgelerinin sınırlandırılması” üzerinde yaşandığını açıkladı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas düzenlediği basın toplantısında, “Çok uzun süreden beri devam eden farklılıkların sona erdirilmesini istiyoruz. Bizim bu komşu ülke ile (Türkiye) tek fikir ayrılığımız deniz bölgesinin sınırlandırılmasıdır. Bu nedenle, iyi komşuluk kurallarını destekleyen ve uluslararası hukuka saygı duyan her adım doğru yönde atılmıştır” açıklamasında bulundu.

Yunanistan’ın Türk tarafıyla iletişim kanallarının açık kalmasını istediğini ve uluslararası hukuk ve iyi komşuluk kuralları çerçevesinde her zaman diyalog için çalıştığını da dile getiren Petsas, “Yunan kıta sahanlığındaki bölümlerde keşif sondajı için “yasa dışı” NAVTEX ilan eden Ankara yönetimini kınadıklarını da yineledi ve Meis adasına yaklaşan Türk savaş gemilerinin geri çekildiğini açıkladı.

Petsas geçen hafta da Oruç Reis araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini “Yunan egemenliğinin ihlali” olarak nitelendirmişti.

“Ayasofya tüm dünya için bir provokasyondur”

Türkiye ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri “kararlı”, “hazır”, ve “sakin” bir şekilde takip ettiklerini belirten Sözcü, “Bu (Ayasofya kararı) sadece dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanlar ve Yunanlar için değil, aynı zamanda tüm medeni dünya ve Batılı ülkeler için de bir provokasyondur” açıklamasında bulundu.

Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis’in geçen hafta yaptığı açıklamasına da atıfta bulunan Sözcü, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin bir “güç gösterisi” değil “zayıflığın bir kanıtı” olduğunu tekrarladı. Bu sebeple küresel anlamda yaptırımların sadece “artarak” devam edebileceğinin altını çizdi.

Euronews