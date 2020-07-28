Son dakika haberi: Fener Rum Patriği Bartholomeos’tan Başkan Erdoğan’a teşekkür

Son dakika haberi: Fener Rum Patriği Bartholomeos, telefonla aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan‘a, Sümela’nın restorasyon sonrası ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti

Son dakika haberi… Patrik Bartholomeos, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı’nın restorasyon çalışmalarına verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyeti ifade etti

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Bartholomeos’un, Başkan Erdoğan’ın Sümela Manastırı’nın restorasyon çalışmalarına verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyetini ifade ettiği belirtildi.

Bartholomeos’un, görüşmede, Türk ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramını tebrik ettiği de kaydedildi.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/07/28/son-dakika-haberi-fener-rum-patrigi-bartholomeosdan-baskan-erdogana-tesekkur