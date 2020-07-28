Rusya’daki Ermeni sitesinde Türk karşıtı slogan kaldırıldı

Rusya merkezli yayın yapan Ermeni haber sitesi ana sayfasında yer alan Türk karşıtı ırkçı slogan kaldırıldı

MOSKOVA – ÖZEL Rusya’da faaliyet gösteren Ermeni haber sitesi “yerkramas.org”ta ana sayfada yer alan Nazi işbirlikçisi Garegin Njde’nin Türk karşıtı, ırkçı sloganı kaldırıldı. Azerbaycan’ın APA haber ajansı Moskova bürosunun haberine göre, 28 Temmuz tarihi itibariyle söz konusu haber sitesinde Njde’nin ana sayfanın en üst köşesinde “Türklerle mücadele etmediğimiz bir gün bile olmamalı” diye slogan yazısı kaldırıldı. işte, ermeni haber sitesinin önceki ve son hali:

Bu arada, yine APA haber ajansının haberine göre, daha önce Moskova Çevre Bölgesi’nde faaliyet gösteren Azeri Ulusal Kültürel diaspora teşkilatı Başkanı Elşen İbrahimov, Türkiye ve Azerbaycan’a karşı kışkırtıcı haberler yaptığı ve etnik kimlikler arası kavgayı körüklediği iddiasıyla söz konusu Ermeni dilinde yayın yapan internet haber sitesi hakkında Moskova Belediyesi’ne başvurmuştu.

Moskova Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Azeri diasporasının başvurusundaki iddiaların kanıtlanması durumunda söz konusu Ermeni sitesi hakkında Rus mevzuatları bağlamında yasal işlemler yapılmaya başlanacak. 1996 yılından itibaren yayınlanan “Yerkarmas” adlı sitesinin en baş yazısında İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerle işbirliği yapan Ermeni aşırı milliyetçisi Garegin Njde’nin “Türklerle mücadele etmediğimiz bir gün bile olmamalı” sözleri yer alıyordu.

Fuad Safarov, dikGAZETE.com

https://www.dikgazete.com/medya/rusya-daki-ermeni-sitesinde-turk-karsiti-slogan-kaldirildi-h547267.html