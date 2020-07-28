“Moderna” 3. deney aşamasında – Ermenistan Kamu Radyosu

Nubar Afeyan’ın şirketi Kovid-19’a karşı hazırlanan aşının denemesinin 3. aşamasında

Denemelere yaklaşık 30 bin gönüllünün katılacağı tahmin edilmektedir. Deneklerden her birine, aşıdan 0,1 miligram şırınga edilecektir.

Ria Novosti ajansının verilerine göre, “Moderna” biyoteknoloji şirketi, Korona virüs’e karşı hazırlanmış olan aşının klinik deneylerinde 3. aşamaya gelmiştir.

Şirketin yönetim kurulu eş kurucusu ve başkanı Ermeni işadamı Nubar Afeyan’dır.

Deneylere yaklaşık 30 bin gönüllünün katılacağı tahmin edilmektedir. Deneklerden her birine, aşıdan 0,1 miligram şırınga edilecek ve katılımcılardan bazılarına plasedo ilaçlar enjekte edilecektir.

Aşının oluşturulma projesine 500 milyon dolar destek sunmakta olan ABD federal hükümeti, gönüllüler üzerinde deney yapmak konusunda ilk şirketlerden biri olarak Afeyan’ın şirketini seçmiştir.

“Moderna” biyoteknoloji şirketi, klinik testlerin ilk evresini tamamlamış olduğunu daha önceden bildirmişti.

Ermenistan sağlık bakanı Arsen Torosyan’ın, Nubar Afeyan ve aşı üreten diğer firmalarla görüşmeler yaptığı bilinmektedir. Dünyada 20 farklı kimyasal bileşik, Korona virüse karşı başarıyla denenmekte olup, bu deney süresi tahminen 2020 yılı sonu veya 2021 yılı başlarında sonuçlandırılacaktır.

Ermenistan Kamu Radyosu