İran’da Ermeni karşıtı protesto yapan 15 Azerbaycanlı tutuklandı

Tahran’da Ermeni karşıtı protestolar düzenleyen 15 Azerbaycanlı tutuklandı. Azerbaycanlı aktivistler, Tahran’da bulunan Ermenistan Büyükelçiliği, Tebriz’teki Azerbaycan Konsolosluğu ve Urmiye’deki Atayi Caddesi’nde bir araya geldi. Ancak polis ve Devrim Muhafızları Ordusu, protestoculara sert bir şekilde müdahale etti.

Tebriz’de protesto eylemlerine katılan Hekime Ahmedi, Yasemin Zaferi, Rahim Sasani, Saadullah Sasani, Maksud Fazli Çimen Zemin isimli aktivistler tutuklanarak Tebriz Cezaevi’ne götürüldü. Urmiye’deki protesto eylemlerine katılan Ferit Hurşidi, Salar Taher Avşar, Şiva Mocarrad isimli aktivistler de halen Urmiye merkez cezaevinde tutuluyor.

ERMENİ HABER AJANSI