Garo Paylan, İstanbul valisi ile saldırı olayını görüştü – Ermenistan Kamu Radyosu

Garo Paylan İstanbul valisi ile İstanbul’da Ermeni gencinin Azerbaycanlılar tarafından saldırıya uğraması olayını görüştü

Garo Paylan, İstanbul’un Kumkapı semtinde Ermeni gencin Azerbaycanlılar tarafından saldırıya uğraması konusunu İstanbul valisi ile görüşmüştür.

Garo Paylan, Twitter’deki sayfasında, Ermenistanlılara yönelik saldırıların önlenmesi için acil adımlar atılması gerektiğinden bahsetmiştir. “Bu saldırıların arkasında bulunan güçleri bulmak gerekir”, diye yazmaktadır Paylan. İstanbul’da yayınlanan “Agos” Ermeni gazetesi ile yapmış olduğu görüşmede Ermeni bir kadın, Kumkapı semtinde bir taksiye bindiği esnada Azerbaycanlıların yaklaşıp, kendilerine Karabağ’la ilgili sorular sormuş olduğunu anlatmış ve siyasetle ilgilenmediklerini söylemelerine rağmen, Azerbaycanlıların oğluna saldırmış olduklarını belirtmiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu