Ermenistan Savunma Bakanlığı: Bu gece Azerbaycan ateşkesi 17 kez ihlal etti

27 Temmuz’u 28 Temmuz’a bağlayan gece Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında nispeten sakin geçti. Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan kendi resmi Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda Azerbaycan ordusunun, Ermenistan-Azerbaycan sınırının ayrı noktalarına ateşli silahlardan ateş açarak ateşkesi 17 kez ihlal ettiğini belirtti. Sözcü, paylaşımında şu ifadeleri kullandi: ” Azerbaycan tarafı Ermeni mevzilerine yönelik yaklaşık 220 kez ateş açarak ateşkesi 17 kez ihlal etti.” Hasım özellikle Ermenistan’ın Tavuş İdari Bölgesi’nin Çinari köyü, Syunik İdare Bölgesi’nin Tsğuni köyü, Vayots Dzor İdari Bölgesi’nin Çiva ve Ararat İdare Bölgesi’nin Zangakatun yakınlarında konuşlanan askeri mevzilerine ateş açtı. https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/28/Ermenistan-Azerbaycan-ateşkes-ihlal/189156 Share this: Twitter

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