BAE Dışişleri Bakanı, Ermeni mevkidaşı ilişkileri ve COVID-19 gelişmelerini gözden geçirdi

ABU DABİ 28 TEMMUZ 2020 WAM Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanı Majesteleri Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ve Ermeni Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ve sağlık ve ticaret cepheleri de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini görüştü.

Bir telefon görüşmesinde, iki dışişleri bakanı aynı zamanda en son bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra karşılıklı menfaat konularında görüş alışverişinde bulundu.

BAE Dışişleri Bakanı ve Ermeni mevkidaşı iki ülkenin COVID-19 salgınının yansımalarını ihtiva etme çabalarını daha da gözden geçirdi.

Bu bağlamda, Şeyh Abdullah ve Mnatsakanyan virüsü kapsamak için iş birliğini artırmanın önemine dikkat çekti.

Şeyh Abdullah ayrıca BAE ve Ermenistan’ın ilişkilerinde sürekli büyümenin tadını çıkardığını ve her iki tarafın ortak iş birliğini güçlendirmek için istekli olduğunu vurguladı.

Mnatsakanyan, iki ülke arasındaki her alanda seçkin iş birliğini övdü.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

https://wam.ae/tr/details/1395302858769