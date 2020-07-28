Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi sonrası Yunanistan’dan Türk mallarını boykot çağrısı

Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak hizmet vermeye başlamasına en büyük tepkilerden birini veren Yunanistan’da, Türk mallarına boykot çağrısı yapıldı.

Nüfusunun çoğunluğu Ortodoks Hristiyan olan Yunanistan’da Ayasofya’nın ibadete açıldığı 24 Temmuz Cuma günü bazı kiliselerde çanlar çalınmış, bazı bölgelerdeki Yunan bayrakları da yarıya indirilmişti.

Yunanistan Ulusal Ticaret Konfederasyon Merkezi Başkanı Vassilis Korkidis, Atina hükümetinin diplomatik açıdan Ankara’ya yaptırım uygulamasına destek verirken, ivedi bir şekilde Türk mallarının boykot edilerek yaptırım boyutunun daha da ileri taşınması gerektiğini söyledi.

Korkidis, iki ülke arası ticaret hacminin son dönemlerde artmasına rağmen olumsuz tablonun daha ağır bastığını dile getirerek, “Türkiye’den ülkemize son dönemlerde yasa dışı göç arttı. Bunun bize getirdiği ekonomik yükü de hesaba katmalıyız. Artan tansiyon sebebiyle askeri harcamalarımız da eskisine nazaran oldukça yüksek. Tüm bu yaşananlar, artan ticaretin Yunanistan’a getirdiği pozitif durumu yok ediyor.” diye konuştu.

Korkidis, Türkiye’den gelen malların üzerindeki barkot numaralarınının 868 ve 869 rakamlarıyla sona erdiğini ve tüketicilerin bu ürünleri almaması gerektiğine dikkat çekerek, Yunan halkının topyekün bir şekilde Ankara hükumetini boykot etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İki ülke arası ticaret hacmi 2.7 milyar euro

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ithalat- ihracat oranına bakıldığında Atina hükümetinin daha karlı olduğu söylenebilir. Yunanistan son yıllarda Türkiye’ye senelik 1.6 milyar euroluk mal satarken, Türkiye’den 1.2 milyar euroluk mal alıyor.

Voice of Amerika’nın (VOA) Yunanistan bülteninde yayımlanan haberine göre ülkenin en çok tanınan iş insanlarından biri olan Korkidis’in boykot çağrısının Yunan halkında ne derece etki yapacağı henüz bilinmiyor. Zira Covid-19 salgını sebebiyle Yunanistan ekonomisi son 6 aylık süreçte büyük bir kriz dönemine girdi.

1936’dan beri müze olarak hizmet veren Ayasofya’nın camiye dönüştürülerek Müslümanlara ibadete açılması sonrası Ortodoks Yunan Kilisesi “matem” havasına girmiş, ülkedeki birçok kilisenin çanları Ayasofya için çalmıştı.

Gelişme sonrası Yunan Ortodoks Kilisesi lideri ve Atina Başpiskoposu Ieronymos II, “yastayız” açıklamasında bulunmuştu.

Euronews