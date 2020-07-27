Yunan rahip Evangelos’tan olay sözler! Türkler olmasa Ayasofya düşerdi

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Ayasofya’nın 86 yıl sonra tekrar cami kimliğine kavuşturulmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Yunan rahip Evangelos Papanikolaou’nun ”Türkler nerede vardı ise hep daha iyilerdi. Türkler olmasa Ayasofya düşerdi” sözleri okuyanlarda şaşkınlık uyandırdı.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinin hemen ardından hemen camiye çevirdiği Ayasofya-i Kebir Camii, 86 yıl sonra tekrar asli hüviyetine rücu ettirildi.

Ayasofya-i Kebir Camii’nin tekrar ibadete açılmasına başta Yunanistan olmak üzere birçok batılı ülke yöneticisinden olumsuz tepkiler gelirken Yunan rahip Evangelos Papanikolaou’nun sözleri dikkat çekti.

Papanikolaou’nun ”Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi” sözleri ise gündeme adeta bomba gibi düştü.

İşte Yunan rahibin açıklamalarından satır başları:

”TÜRKLER GİRİT’TE BİR TANE BİLE MANASTIR’A DOKUNMADI”

”Türkler nerede vardı ise hep daha iyilerdi. Bizim için utanç verici ama bu gerçek. Girit’te daha iyi Manastır sistemi vardı. Girit’te Türkler bir tane bile Manastır kapatmadı ama Yunanistan’da Othonas’ın emri ile çok sayıda Manastır ve kilise kapatıldı. Azizlerin hatıraları, gümüş kutulardan çıkarılıp hükümet için maaşa dönüştürüldü.”

”İKİSİNDEN BİRİNİ SEÇMEK ZORUNDA OLSAM LATİN YERİNE TÜRK SEÇERİM”

”Aynı zamanda Türkler hüküm sürerken insanlar kolayca dinlerini yaşayabiliyordu. Bu yüzden insanlar Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim diyor. Bana kalsa ikisi de görülmesin ama birini seçmek zorunda olsam Latin yerine Türk seçerim.”

”AYASOFYA’YA AYAKKABI OLMADAN GİRECEKSİN, BU SAYGI DEĞİL Mİ?”

”Şimdi çok üzgün olduğunuz Ayasofya olayına dair… Şükürler olsun. Şimdi söyleyin yirmi dört saat boyunca Ayasofya’ya kaç tane çıplak turist giriyordu? Sayısızca. İç çamaşırı gösteren kısa eteklerle yalan mı? Çünkü müze idi ve tüm o kirli turistler umursamadan ve saygısızca giriyordu. Şimdi ayakkabı olmadan gireceksin. Bu saygı değil mi? Çıplak mı gireceksin? Hayır. Uzun bir elbise ve başörtüsü ile gireceksin.”

”TÜRKLER OLMASAYDI AYASOFYA DÜŞERDİ”

”Belki de bunu bir lanet değil düzeltme olarak görmek gerekir. Şimdi Ayasofya için üzgünüz diyorlar Ayasofya’yı koruyan Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi. Böyle büyük bir yapıyı kim koruyacaktı? Türkler korudu.”

https://www.nethaber.com/gundem/yunan-rahip-evangelostan-olay-sozler-turkler-olmasa-ayasofya-duserdi-27487