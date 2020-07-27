Sadakhlo’da bir grup Azerbaycanlılar, bir Ermeni genci darbetti

Gürcistan’ın Kvemo Kartli bölgesideki Sadakhlo şehrinde bir grup Azerbaycanlılar, bir Ermeni genci darbetti.

Gürcistan merkezli “Aliq Media” muhabiri Norayr Gasparyan, “Sadakhlo’da bir grup Azerbaycanlılar, Ermeni bir genci darbederek olay yerinden kaçtı. Olay, bölgesel polis karakolunun yakınında meydana geldi” açıklamasını yaparak, Gürcistan dışındaki bazı güçlerin ülkede durumu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Hatırlanacağı üzere, daha önce de Gürcistan’daki “Cavakhk” Vakfı’nın Müdürü Armen Avetisyan, Marneuli şehrinde Azerbaycanlılar tarafından anti Ermeni bir protesto eyleminin düzenlendiğini duyurmuş, Azerbaycanlıların, ülke içinde halklar arası çatışmalar yaratmaya çalıştığını vurgulamıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/27/Gürcistan-Sadakhlo-Azerbaycan-Ermeni/189091