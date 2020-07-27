Kumkapı’da Ermenistanlı bir genç Azerbaycanlıların saldırısına uğradı

İşhan Erdinç

Ermenistan-Azerbaycan arasındaki sınır çatışmaları sakinleşirken farklı ülkelerde Ermenilere yönelik saldırı ve tehditler başgösterdi. Kumkapı’da da gergin bir durum hakim. Ermenistanlı bir genç geçtiğimiz günlerde Azerbaycanlıların saldırısına uğradı.

Saldırıyı gerçekleştiren grup,saldırının görüntülerini Youtube’da paylaştı.

Saldırıya uğrayan gencin annesi Agos’a bilgi verdi. Son günlerde zaten tehdit altında yaşadıklarını söyleyen gencin annesi grubun kendilerine Karabağ’la ilgili soru sorduklarını bu konularla ilgilenmediklerini söylemelerine rağmen grubun saldırıya geçtiğini söyledi. Bilgi veren veren Ermenistanlı N.D. semtte 50 yaş üzeri başka iki Ermenistanlı’nın daha saldırıya uğradığını Ermenistanlı bir kadının işlettiği bir dükkanın personelin de dövüldüğünü söyledi. Görüntülerin zaten internette yer aldığını söyleyen N.D. yetkililerin harekete geçmesini talep etti.

HDP Milletvekili Garo Paylan da konuyla ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınması için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştüğünü söyledi.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24355/kumkapi-da-ermenistanli-bir-genc-azerbaycanlilarin-saldirisina-ugradi