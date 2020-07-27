İspanya Dışişleri Bakanı ile Ayasofya gerilimi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya arasında Ankara’da düzenlenen ortak basın toplantısında Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesinin gerilimi yaşandı.

Laya, Ayasofya’nın “insanlığın ortak mirasının bir parçası olarak kalmasının ve ruhunun muhafaza edilmesinin kendileri için önemli olduğunu” söylerken “ortak ev” ifadesini kullanınca Çavuşoğlu’ndan tepki geldi.

İspanyol Bakan, 1500 yıllık Ayasofya’nın “Ortodoks Hıristiyanların, Katolik Hıristyanların ve Müslümanların ortak evi” olduğunu, “ortak ev olarak insanlık mirasını temsil ettiğini” söyledi.

Çavuşoğlu ise “ortak ev” ifadesine karşı çıktı. Çavuşoğlu, “Ayasofya camidir, 1453’ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı” dedi.

Çavuşoğlu, Ayasofya’nın dünya kültür mirası olarak tüm özelliklerinin korunacağını savundu ve “Ayasofya dünya kültür miras listesinde. Bu özelliğinin korunması yönündeki düşünce ve tavsiyeleri saygı ile karşılıyoruz. Esasen biz de Ayasofya Camii’nin bu özelliklerinin korunmasını istiyoruz. UNESCO ile diyalog içerisindeyiz. Namaz sırasında ikonalar perdelenebilir. Namaz saatleri dışında açık olacak. Her farklı inanç sahibi gelip ziyaret edebilecek” dedi. (HABER MERKEZİ)

Evrensel Gazetesi