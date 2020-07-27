Gürcistan’da yaşayan Azerbaycanlılar, ülkede Ermeni karşıtı ortam yaratmaya çalışıyor

Gürcistan’ın Kvemo Kartli bölgesindeki Marneuli şehrinde yaşayan Azerbaycanlılar, 26 Temmuz’da Ermeni karşıtı protesto eylemi düzenledi. “Cavakhk” Vakfının Genel Müdürü Armen Avetisyan, protesto sırasında “İşgale son, Karabağ’a özgürlük” ve “Bu mücadelede Gürcistan, Azerbaycan’la dayanışma içindedir” sloganlarının kullanıldığını bildirdi.

Avetisyan’a göre bu eylem, çatışma tarafı olmayan üçüncü ülkede savaş çağrısı ve çok uluslu Gürcistan’da halklar arası çatışma yaratma çabasından başka bir şey değildir.

Avetisyan, “Bu Ermeni karşıtı protesto eyleminden sonra da Kvemo Kartli bölgesinin Sadakhlo şehrinin polis karakolunun yakınında bir grup Azerbaycanlılar bir Ermeni genci darbederek kaçtı” açıklamasını yaptı.

Bunun çok tehlikeli bir olay olduğuna dikkat çeken “Cavakhk” Vakfının Müdürü, Gürcistan yetkili makamlarının, bu tür olayları önlemek ve suçluları cezalandırmak için acil önlemler alması gerektiğini, aksi takdirde öngörülemeyen ve istenilmeyen sonuçlar doğabileceğini vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/27/Gürcistan-Ermeni-Azerbaycan/189027