Fener Rum Patriği Bartholomeos Vali İlhami AKTAŞ’ı Ziyaret Etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Vali İlhami AKTAŞ’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali İlhami AKTAŞ, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Çanakkale’nin tarihi, turistik, doğal güzelliklerinin ele alındığı ziyarette Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Yapılan görüşmelerin ardından Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

http://www.canakkale.gov.tr/fener-rum-patrigi-bartholomeos-vali-ilhami-aktasi-ziyaret-etti?fbclid=IwAR1_N2iepja9WC20M2cCYTxQzvqlcPedPDF3364pTvtmocs3owLp2k4Mbm8