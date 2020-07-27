Ermenistan’ın Almanya Büyükelçisi’nden Ermenilere çağrı: “Azerbaycanlıların provokasyonlarına kanmayın!”

Almanya’da Ermenistan’ın olağanüstü ve tam yetkili Büyükelçisi Aşot Sımbatyan, Almanya Ermenilerini, Azerbaycanlıların provokasyonlarına kanmamaya, Almanya yönetimi tarafından izin verilmeyen ve zaten gergin ortamın daha da gerginleşmesine yol açabilecek herhangi bir etkinliğe veya protesto eylemine katılmamaya çağırdı.

Son günlerde Ermenistan–Azerbaycan sınırında hasmın kışkırtmasıyla başlayan savaş operasyonlarının, Almanya dahil birtakım ülkelerde yankılandığını vurgulayan Büyükelçi, Ermeni toplumu üyelerinin ve Ermenistan Büyükleçiliklerine karşı saldırıların gerçekleştirildiğini, mal mülke zarar verildiğini hatırlattı.

Sımbatyan, “Oluşan durumu dikkate alarak ve Sizlerin endişelerini de paylaşarak, azami derecede dikkatli olmaya, provokasyonlara kanmayın ve farklı sosyal platformlarda agresif içerikli metin ve yorumlar paylaşmamaya çağırıyorum. Bu durumda biz mümkün olduğu derecede dengeli ve dikkatli olmalıyız, vatanımızın güçlendirilmesi için tüm çabalarımızı birleştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, 12 Temmuz’da Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin, Ermenistan’ın Tavuş idari bölgesine saldırmasının ve sivil yerleşim yerlerini ateş altına almasından sonra dünyanın birçok ülkesinde yaşayan Azerbaycanlılar, Ermeni Diasporasına planlı şekilde saldırmaya başladı. Almanyada Ermenistan’ın Büyükelçiliğine ait bir araç da, bu saldırılardan birini neticesinde 23 Temmuz gecesi ateşe verildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/27/Ermenistan-Almanya-Azerbaycan/189105