Ermeni satranç büyük ustası Hayk Martirosyan Grand Prix’te zafer kazandı

Ermeni satranç ustası Hayk Martirosyan Grand Prix hızlı satranç turnuvasının 8. turunda zafer kazandı.

Satrançta 20 yaşındaki genç büyük ustası (GM) Martirosyan turnuvanın finalinde Rus büyük ustası Vladislav Artemev’i 2:0-0:0 skorla yenilgiye uğrattı.

Finale çıkan iki katılımcı da turnuvanın en iyi dörde girdi.

Grand Prix Satranç Turnuvası’nın 8. turu 21 Temmuz’da başladı. Turnuvaya 745 satranççı katıldı.Grand Prix’in bir sonraki turu 28 Temmuz’da başlayacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/27/Ermeni-satranç-Martirosyan-Grand-Prix/189034