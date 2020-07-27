Azerbaycanlı keskin nişancının açtığı ateş sonucu bir Ermeni asker şehit oldu

27 Temmuz’da saat 01:00 sularında Ermenistan Savunma Bakanlığı’na bağlı Kuzey Doğu tarafında konuşlanan askeri mevzilerinden birinde Azerbaycan tarafından bir keskin nişancı tüfeğiyle açtığı ateş sonucunda bir Ermeni asker şehit düştü.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan, anılan acı haberi kendi Facebook sayfası üzerinden bildirdi.

Sözcünün paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Ermenistan Savunma Bakanlığına bağlı Kuzey Doğu tarafında konuşlanan askeri birimlerden birinde hasmın tarafından keskin nişancı tüfeğiyle açılan ateş sonucunda Savunma Bakanlığı’nda hizmet gören Aşot Mikayelyan şehit oldu. Aşot’un ailesinin ve akrabalarının acısını paylaşarak başsağlığı diliyoruz.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/27/Azerbaycan-Ermenistan-Ermeni/189063