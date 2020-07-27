Ayasofya kedisi Gli’den açıklama: Kalbim eskisi kadar kuvvetli değil

‘Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim ama ben 16 yaşında yaşlı bir kediyim.’

Ayasofya’daki kedi Gli’nin sağlığı hakkında “Kalbim eskisi kadar kuvvetli değil” açıklaması yapıltı.

Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesinin ardından kedi Gli gündem oldu. Ziyaretçilerin arttığı Ayasofya’da kedi Gli’nin sağlığına ilişkin bir uyarı yapıldı. Sosyal medya platformu Instagram’dan yapılan paylaşımda kedinin insan yaşıyla 81 yaşında olduğu ve ‘kalbinin eskisi kadar kuvvetli olmadığı’ belirtildi.

16 yıldır Ayasofya’da yaşayan kedi Gli, ziyarete gelenlerden büyük ilgi görüyor.

Gli’nin ‘hagiasophiacat’ isimlı Instagram hesabından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim ama ben 16 yaşında yaşlı bir kediyim .Yani bu insan yaşıyla 81 yaşına denk geliyor. Kalbim eskisi kadar kuvvetli değil.

Beni gerçekten seviyor musun?

1- Flaşsız ve uzaktan fotoğraf çek.

2- Bana dışarıdan mama getirme. Çünkü benim mamam özel diyet maması.

3- Bana getirdiğin mamaları benim için hayır yap. Sokak hayvanlarına bağışla.

4- Maskesiz bana yaklaşma.

5- Çok sev, çok sevil.

İmza Gli

Hepinize pati dolusu sevgiler”

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