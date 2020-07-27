Amerika Başpiskoposu’ndan hazımsız ‘Ayasofya Camii’ açıklaması!

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Amerika Başpiskoposu Elpidophoros, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılma kararı ile ilgili olarak hazımsız bir açıklama yaptı.

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin yankıları sürüyor. Amerika Başpiskoposu Elpidophoros, “Müze statüsüne kavuşana kadar Ayasofya sorunu üzerinde çalışmayı asla bırakmayacağız” dedi.

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin yankıları sürüyor.

BBC World Tonight şovuyla yapılan radyo röportajında Amerika Başpiskoposu Elpidophoros, Türkiye’ye açık bir mesaj gönderdi.

Başpiskopos Elpidophoros, “Müze statüsüne kavuşana kadar Ayasofya sorunu üzerinde çalışmayı asla bırakmayacağız” dedi.

Beyaz Saray’da Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Pence ile yaptığı görüşmeler hakkında da bilgi veren Başpiskopos Elpidophoros, Amerikalı liderlerin taleplerini destekledikleri ve aslında Türkiye’deki dini azınlıklarla ilgilendikleri izlenimini edindiğini söyledi.

Kampanya başlatacaklar

“Size kesinlikle çaba göstermeyi bırakmayacağımızı söyleyebilirim. Bu bizim için sadece bir başlangıç. Bir kampanya başlatacağız” diyen Başpiskopos Elpidophoros, “Beni Beyaz Saray’da kabul eden Başkan Trump’a ve Başkan Yardımcısı Pence’e, ABD’deki tüm Ortodoks Hristiyanların endişelerini dile getirme fırsatım oldu. Bana açıkça Türkiye’nin aldığı karardan pişman olduklarını, Türkiye’deki azınlıkları ve özellikle Ekümenik Patrikhanemizi destekleyeceklerini söylediler” diye belirtti.



Türkiye’nin herkesin Ayasofya’ya erişimi olacağı vaadini de dile getirdiğini belirten Başpiskopos Elpidophoros; Camiye erişimin, iyi niyet jesti olarak düşünülemeyen iyi bilinen bir uygulama olduğunu söyledi. Sorunun, ibadet etme hakkı sadece Müslümanlarda olduğu için Türkiye’nin Müslüman vatandaşlarına ayrıcalıklı muamelede yattığını belirtti.

Yas tutuyorlar

Ayasofya’nın yeniden Müslümanlar için ibadete açıldığı Cuma gününü, tüm Hristiyanlar için yas günü ilan eden Başpiskoposu Elpidophoros, “Cuma günü, Türk hükümeti tarafından dünya çapında önemli bir anıtı camiye dönüştürme kararını yas tuttuğumuz gündür. Bu bize o kadar çok acı verdi ki, o gün bir gün yas ilan ettik. Bu gün, Kutsal Cuma gibi tüm Hristiyanlar içindir ”dedi.

https://www.habervakti.com/gundem/amerika-baspiskoposundan-hazimsiz-ayasofya-camii-aciklamasi-h118060.html