Türk bayrağının yakılmasına Ankara’dan yanıt: Yunanlar için Bizans rüyasından uyanma vakti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk bayrağının Selanik’te yakılmasına izin verilmesini şiddetle kınayarak ‘Atina’nın tepki gösterme bahanesiyle’ İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koyduğunu’ belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Aksoy, “Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege’deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de, “Yunan hükümetinin ve milletvekillerinin düşmanca ve alçakça beyanları ve kışkırtmaları sonucu şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasını şiddetle ve esefle kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Yunan hükümetinin ve milletvekillerinin düşmanca ve alçakça beyanları ve kışkırtmaları sonucu şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasını şiddetle ve esefle kınıyoruz. Yunanistan, nevrozlu bir hasta gibi tarihle kavga etmek yerine bir devlet gibi davranmalıdır. Başkalarına güvenip yaptıkları şımarıklığın sonucunda Ege’de yaşadıklarını unutmasınlar. Irkçı, faşist ve İslam düşmanı Yunanlılar için artık altı asırlık Bizans rüyasından uyanma vakti.”

“Bugünün Türkiye’sinin dinci ve milliyetçi saçmalıkları”

Dışişleri Bakanlığının kınama mesajına Yunanistan tarafından gelen cevapta ise “21’inci yüzyılın uluslararası toplumu, bugünün Türkiye’sinin dinci ve milliyetçi saçmalıklarını şaşkınlıkla izlemektedir” ifadelerine yer verildi.

Ayasofya’da dün cuma namazı kılınması, Yunanistan’da tepkiyle karşılanmış, namazının kılındığı saatlerde tüm kiliselerde matem çanları çalarken, Selanik’te aşırı sağcı bir grup Türk bayrakları yakmıştı.

Euronews