FETÖ Ayasofya’yı kilise yapacaktı!

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Ersoy DEDE

15 Temmuz için senelerdir, ‘darbe’ yahut ‘darbe denemesi’ diyorlar ve her seferinde karşı çıkıyorum.. Neden? Arz edeyim.. Bu bizim bildiğimiz ya da anladığımız anlamda bir darbe falan olamayacaktı.. 15 Temmuz apaçık bir işgal teşebbüsüydü.. Anadolu İşgal edilecek, İstanbul geri verilecekti..***

Bu çok net.. Karadeniz kıyılarında kim hak iddia ediyorsa o gelecek, Hatay haritanın dışına çıkarılacak; Mardin, Urfa, Antep, Kilis, Hatay hattında bir terör devleti tesis edilecek, Şırnak, Hakkari’den Van’a doğru Kuzey Irak’a katılacak.. Ülkenin her bir köşesi, kapanın elinde kalacaktı.. Bakın arkadaş plan buydu.. Kimse 12 Eylül sonrası gibi, işini bitirip 3 sene içinde serbest seçimlere izin vereceklerdi falan demesin.. Köprüde sivil halkın üzerinden tankla geçerken, millet iradesinin en yüce tecelligahı TBMM’yi ve Beştepe’yi bombalarken, Özel Harekat’ta kahraman vatan evlatlarımızı şehid ederken ki motivasyonları buydu bu alçakların.. AK Parti gidecek ve yerine seçimler yapılacak kim çok oy alırsa o gelecek falan değil .. Bizim 16 Temmuz sabahı bir vatanımız olmayacaktı.. Bakın bunun en açık örneğini size Ayasofya’dan gösterebilirim.. ***

FETÖ’nün firardaki bir köpeği geçen hafta twit attı biliyorsunuz.. Dedi ki; “evet Ayasofya ibadete açılmalıdır ama kilise olarak”… Demek ki neymiş, FETÖ ciddi ciddi Ayasofya’yı söz vermiş.. Şimdi alnımız secdeye varınca kudurmaları bundan.. Tasmayı takan sahiplerine Ayasofya’yı teslim edeceklerini taahhüt edip çıkmışlar yola.. Putin bu tezgahı bildiği için Ayasofya’nın camiye dönme kararı için “Türkiye’nin iç meselesidir” diyor.. Yoksa en çok Putin’in ortalığı ayağa kaldırması gerekmez mi? Ama değil.. Nereden geliyor ses? Haçlı/Siyonistlerden.. ABD’deki evanjelistler bas bas bağırıyor, Papa’nın içi acıyor, Selanik metropoliti Anthimos bayrağımızı yaktırıyor.. Bu arada Rusya diyor ki; “biz orayı ziyaret edebildiğimiz müddetçe yani kapılarını bizim ziyaretlerimize kapatmadıkları sürece sorun yok” diyor.. Büyük oyunu görüyor musunuz?.. ***

Şimdi sıkı durun.. Bambaşka bir şey söyleyeceğim.. Bu firardaki FETÖ köpeğinin, “..ibadete açılacaksa kilise olarak açılmalı..” sözü, 2009 – 2013 arası bu topraklarda çok dillendirildi.. Kamuoyu alıştırılmaya çalışıldı bu fikre yani… ‘1915’i soykırım olarak tanıyalım’.. Ya da ‘Abdullah Öcalan’a “Paşalık” verip Bodrum’a yerleştirelim’, ‘PKK’yla barışalım’, ‘Heybeliada Ruhban okulunu açalım’ falan falan gibi tezlerin de dillendirildiği gibi.. Bu akıl işte apaçık ithal bir akıldı.. Ve tam teslimiyetin kollarıydı.. Peki o günlerde aralarında, “Ayasofya’nın kilise olması lazım’ tezinin de bulunduğu bu FETÖ eliyle dolaşıma sokulan teslimiyet tezlerini dillendirenler neredeydi dersiniz 24 Temmuz Cuma günü?!… Bildiniz, Ayasoya Camisindeydi.. Hatta bugün “Fetö’yle barışmalıyız” diyerek konumunu muhafaza edenler bile koşa koşa gelmişti camiye.. Selfie’ler çektiler, yaşadıkları mutluluğu anlattılar twitter’da.. E arkadaşım daha aynı twitter’da silmeyi unuttuğunuz; “Ayasofya kilise olmalı” dediğiniz twit’ler duruyor.. Ömrünü zincirleri kırmaya çalışarak tüketmiş adamlara ayıp olmuyor mu?..

https://www.star.com.tr/yazar/feto-ayasofyayi-kilise-yapacakti-yazi-1560791/