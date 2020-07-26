Ermeniler için Karabağ, Kırım’ın Ruslar için olduğundan önemlidir – Ermenistan Kamu Radyosu

Mikhayil Veler: Ermeniler için Karabağ, Kırım’ın Ruslar için olduğundan daha büyük bir öneme haizdir.

Azerbaycan propagandası şu prensibe göre çalışmaktadır. Halk yağmalanmışa, başka bir halka yönelik nefreti körüklemek gerekir. Yazar Mikhayel Veler, You Toube üzerinden bu düşüncelerini açıklamaktadır.

“Azerbaycan propagandası çalışıyor. Bu ülkede hayat şeker değil. Kaç Azerbaycanlı olduğuna bakın. İnsanlar Ermenistan’a karşı kin dolu. Hayat çok zor, para ve iş yok. Aliyev ailesi her şeyi zapt etmiş, halka bir şey kalmıyor. Halk yağmalanmışsa, içinde başka bir halka karşı nefret körüklemek gerekir. Tarih boyunca böyle olmuştur”, demektedir Mikhail Veler.

Aynı zamanda da, Ermenilerin tarihleri ve kültürleri ile ilgili söyledikleri her şeyin saf gerçek olduğunu belirtmektedir. “Antik bir devlet, antik medeniyet”, demektedir. “Karabağ’a gelince, tabii ki bu bir Ermeni bölgesidir. Asırlar ve binyıllar boyu Ermeni toprağı olmuştur. Sorunu barış içinde, rahat, objektif bir şekilde çözmek mümkündü. Tarihçiler, etnograflar, siyasetçiler ve psikologlardan müteşekkil bir komisyon tarafından. Lakin bu sorunun bir gün düzenlenip düzenlenmeyeceğini artık söyleyemem. Rus dinleyicilerimden, Karabağ’ın Ermeniler için, Kırım’ın Ruslar için olduğundan daha önemli olduğunu anlamalarını rica ediyorum.

Rusya XVIII. yüzyıl sonunda, Yekaterina ile Kırım’a geldi. Urartu ise, Sovyet bünyesindeki en eski devlet olup, 4 bin yıllıktır. Bu Ermenistan’dır. Ararat’ın Ermenistan’da bulunmayıp, Türkiye’de olduğunu birçoğu bilmez. Nedendir bilinmez, Lenin, Kars antlaşmasıyla Ararat’ı Türkiye’ye verdi. Türkiye’nin de yakında bir Sovyet cumhuriyetine dönüşeceğini sanıyorlardı. Kızıl bayrakları vardı ve yardımımızı kabul ediyorlardı. Lakin daha sonra bu yardım neticesinde Atatürk İngilizlerden kurtulunca, tüm komünistleri bir kayığa bindirip, denizde boğdu ve böylece, Türkiye’nin şanlı Komünizm geleceği tarihe gömüldü”, diye belirtmektedir Mikhayil Veler. Ermeni subayın öldürülmesi ve katilin kahramanlaştırması hikâyesine değinerek “Davul vuruşları altında kurşuna dizeceklerine, müebbet hapse mahkûm ettiler. Birkaç yıl sonra Azerbaycan’a nakledildi. Burada kendisini kelimenin tam manasıyla bandoyla ve kırmızı halıyla karşıladılar, kahraman olarak. Ev verdiler. Tarihte adalet çok ender galip gelir, fakat onun nerede olduğunu hatırlamak lazım en azından” diye sözünü bitirmektedir Veler.

Ermenistan Kamu Radyosu