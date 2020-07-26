Besleme medya: Cami değil, kilise açılsın!

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T24 yazarı Yalçın Doğan bugünkü köşe yazısından Ayasofya’nın ibadete açılmasını skandal ifadelerle eleştirdi.

Ayasofya’nın tekrar cami statüsüne kazandırılmasını hazmedemeyen T24 yazarı Yalçın Doğan, “Gazeteleri ve televizyon kanallarıyla yaklaşık on gündür medya “Ayasofya davulu” çalıyor ya… Erdoğan da, bu davul seslerini duydukça, “bunlar oy sesleri” diyerek, keyfinden dört köşe oluyor ya… Amerika’da “Center for American Progress” isimli saygın ve güvenilir bir düşünce kuruluşu var. Bu kuruluş kısa süre önce Türkiye’deki medya yapısı ve devamı ile ilgili taze yaptığı bir araştırmayı yayımlıyor. Oradaki veriler “Erdoğan’ın ciddi ciddi canını sıkacak” türde.” iddiasında bulundu.

Türkiye’de basının özgür olmadığını iddia eden Doğan skandal yazısına şu cümlerle devam etti:

“Türkiye’de medyanın özgür olup olmadığına ilişkin araştırma şaşırtıcı bir sonuç veriyor. AK Parti’lilerin yüzde 31’i, MHP’lilerin yüzde 53’ü ‘Türkiye’de medya özgür değil’ görüşünde.” Yani, her üç AK Parti’liden biri, her iki MHP’liden biri “özgür olmayan medyaya inanmıyor“!.. Yüzde 55’i TV haberlerine inanmıyor, yüzde 48’i “TV’lerde haberler birbirinin aynısı” görüşünde. Yani… Denetim altına aldığı o medya istediği kadar “Ayasofya davulu” çalsın, Erdoğan da, buna sığınsın, nafile!..

Özgür olmayan medyaya kim inanır?..

https://www.nethaber.com/gundem/besleme-medya-cami-degil-kilise-acilsin-27433