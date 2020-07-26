Ayasofya Camii ibadete açıldı, alçak Yunan çıldırdı! Densizler Türk bayrağına saldırdı…

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Ayasofya ibadete açıldı. Yunan çıldırdı. Kilise ve siyasetçilerin çirkin sözleri sokağa yansıdı. Bazı densizler Türk bayrağına saldırdı. Türkiye uyardı: Bayrağımıza saygısızlık yapanlar Ege’deki akıbetini iyi hatırlasın. Bizans rüyasından artık uyanmalısınız.





AYASOFYA’DA NAMAZ VAKTİ

Geceyi Sultanahmet Meydanı’nda geçiren binlerce kişi, Ayasofya’da ilk sabah namazını kılmanın heyecanını yaşadı. Namazı müftü kıldırdı.

EMANETE SAHİP ÇIKIYORUZ

Başkan Erdoğan, dün Amasya Çevre Yolu‘nun açılış törenine katıldı. Dünyaya şu mesajı yolladı: Bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız buyurun çıkın meydana…

Türkiye, yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Başkan Erdoğan dün Amasya Çevre Yolu’nun açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Şunları söyledi:

Dünya salgın hastalıkla boğuşurken biz sadece en yüksek standartta sağlıkhizmetleri vermeklekalmadık, aynı zamanda yaptığımız açılışlar ve temel atmalarla ülkemizi kalkındırmaya devam ettik.

Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin ve dostlarımızın hakkını savunduk. Irak‘tan Suriye‘ye Libya’dan Ege’ye kadar nerede ülkemize yönelik tehdit varsa, gücümüzü ve kararlılığımızı ortaya koyduk.

Son günlerde gürültü çıkartan ülkelerin gayelerinin Ayasofya ve Doğu Akdenizdeğil, bizatihi Türklerin ve Müslümanların bu coğrafyadaki varlığı olduğunu biliyoruz.

Ülkemize karşı ne siyasetle, ne diplomasiyle bağdaşan sözler sarf edenleri açıkça ikaz ediyoruz. Bizim ödediğimizbedelleri göze alıyorsanız buyurun çıkın meydana.

Bizim kimsenin toprağında, denizinde, doğal kaynağında gözümüz yoktur. Ancak kendi hakkımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz.

Vatan toprağının her karışına kanıyla mührünü vuran ecdadın sadece hatıralarını yad etmekle kalmıyor, emanetlerine de sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz.

AYASOFYA’DA NAMAZ VAKTİ

Türkiye, en tarihi günlerinden birini yaşadı. Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ismiyle ilk namaz tam 350 bin kişininkatılımıyla Cuma günü kılındı. O anlar, hem ülkemizde hem de dünyada büyük yankı uyandırdı. Ayasofya Cami, 24 saat ibadete açık bırakıldı. Kutsal mabette namaz kılmak isteyenler, dün Ayasofya’ya aktı. Ziyaretçilerden bazıları, namazları sırasında gözyaşlarını tutamadı.

https://www.takvim.com.tr/guncel/2020/07/26/ayasofya-camii-ibadete-acildi-alcak-yunan-cildirdi-densizler-turk-bayragina-saldirdi