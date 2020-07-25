Songül Öden ve Arman Bıçakçı 27 Temmuz’da evleniyor!

Songül Öden, 3 yıldır birlikte olduğu Arman Bıçakçı ile evleniyor. Çift, 27 Temmuz Pazartesi günü nikâh masasına oturacak.

İsmail Bayrak

Oyuncu Songül Öden, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın yeğeni iş insanı Arman Bıçakçı ile pazartesi günü nikâh masasına oturuyor.

Pandemi nedeniyle çift nikâhı kimseye haber veremedi. Çiftin sadece yakın dostlarının katılacağı nikâh töreni Arman Bıçakçı’nın ailesinin evinde yapılacak.

Törene 20 kişilik davetli katılacak. Öden ve Bıçakçı, düğünü ise pandeminin sona ermesinin ardından yapacak.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-songul-oden-ve-arman-bicakci-27-temmuzda-evleniyor-41572468