Beşiktaş’a bir şok da Aras Özbiliz’den!

2015-16 sezonunun devre arasında Beşiktaş’a transfer olan Aras Özbiliz, 650 bin euroluk alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle kulübü icraya verdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi her gün yeni bir icra dosyasıyla karşı karşıya kalıyor. Bunlardan sonuncusu eski oyuncusu Aras Özbiliz’den geldi.

Duyduk Mu’nun özel haberine göre Ermeni asıllı futbolcu 650 bin euroluk (yaklaşık 5 milyon TL) alacağı için Beşiktaş’ı icraya verdi.

Ödemelerde doğabilecek gecikmeler için talep ettiği yüksek faiz de camiada büyük tepkiyle karşılandı.

Beşiktaş’ta Loris Karius ve Victor Ruiz de alacaklarını gerekçe göstererek kulüple olan sözleşmelerini feshetmişti. Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Gökhan Gönül gibi takımın tecrübeli oyuncuları da takımdan ayrılma kararı aldılar. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen siyah beyazlılar, futbolcularını elinde tutmakta zorlanıyor.

Bonservisine 1.3 milyon euro ödenmişti! Toplam maliyeti…

Beşiktaş, Aras Özbiliz’in transferi için kulübü Spartak Moskova’ya 1.3 milyon euro bonservis ücreti ödemişti. Oyuncunun Beşiktaş’a toplam maliyeti 7 milyon euroyu buldu.

30 yaşındaki futbolcu sırasıyla Rayo Vallecano, Sheriff ve Willem II takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra bu sezon başında 350 bin euro karşılığında Pyunik Erewan’ın yolunu tutmuştu.

Beşiktaş’la tek bir lig maçı var!

Aras Özbiliz, Beşiktaş formasıyla sadece 5 maça çıktı ve toplam 251 dakika süre aldı. Ligde ise sadece bir maçta 7 dakika görev aldı.

Geçen sezon sözleşmesi uzatılmıştı!

Fikret Orman ve yönetimi geçen sezon Aras’ın sözleşmesini uzatıp 2.25 milyon euro ödeme garantisi vermişti. Neredeyse hiç Beşiktaş forması giymeyen bir oyuncu için böyle bir hamlede bulunulması camiada infiale neden olmuştu.

Fikret Orman, transfer olduğu dönemde Aras Özbiliz için şu ifadeleri kullanmıştı:

“Aras kesinlikle Türkiye’yi mest edecek yeteneklere sahip. Mesut Özil’e benzetiyorum.”

Bu sezon Pyunik Erewan takımıyla 11 maça çıkan 30 yaşındaki kanat oyuncusu 5 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

https://ajansspor.com/haber/besiktasa-bir-sok-da-aras-ozbilizden-380925