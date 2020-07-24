Yunanistan Ortodoks Kilisesi’nden ‘yas ilanı’

Müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya’da ilk cuma namazı bugün kılınıyor. Yunan Ortodoks Kilisesi bu durum nedeniyle ‘yas günü’ ilan etti. Yunan Ortodoks Kilisesi lideri ve Atina Başpsikoposu İkinci Ieronymos, “Ayasofya, inancımızın sembolü ve evrensel bir kültür anıtıdır” ifadelerini kullandı.

DUVAR – Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülme kararının ardından 86 yıl sonra ilk cuma namazının kılınacağı 24 Temmuz günü, Yunanistan Ortodoks Kilisesi tarafından ‘yas günü’ ilan edildi. Yunanistan’da bazı kiliselerde çanların Ayasofya için çalınacağı ve bayrakların yarıya indirileceği belirtildi.

“Bugün herkes için bir yas günüdür” diyen Yunan Ortodoks Kilisesi lideri ve Atina Başpsikoposu İkinci Ieronymos, “Ayasofya, inancımızın sembolü ve evrensel bir kültür anıtıdır” dedi. Yunanistan yerel basınında, Atina Metropol Katedrali’nde, 1453 yılında İstanbul’un fethi sırasında Bizans İmparatorluğu tarafından Ayasofya’da düzenlenene benzer bir servisin gerçekleştirileceği belirtildi. (DIŞ HABERLER)

https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2020/07/24/yunanistan-ortodos-kilisesinden-yas-ilani/