Moskova’da Azerbaycanlılar örtgütlenip Ermenilere saldırıyorlar

Rusya Federasyonunun başkenti Moskova’da gerçek bir kaos meydana geldi. İnfoteka24.ru sitesinin aktardığı bilgilere göre Moskova’da yaşayan Azerbaycanlılar örgütlenip, gruplar halinde Ermenilere karşı saldırılar gerçekleştiriyor.

Yayınlanan görüntülerde Azerbaycanlılardan oluşan çetenin nasıl önlerine gelen Ermenilere saldırdıklarını ve onları dövüp arabalarına zarar verdikleri görünüyor.

Olaylarla ilgili görüntüler Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Basın Sözcüsü Eynula Fatulayev’in sayfasında da yayınlandı. Bu bir kez daha bu tip nefret körükleyen eylemlerin Azerbaycan iktidarı tarafından desteklendiği gösteriyor.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya’daki Ermeni ve Azerbaycanlı toplumların temsilcileriyle bir araya geldi ve görüşme sırasında milletler arası barışı ve uyumu sağlamaya yönelik adımlarda ki toplumun rolü ele alındı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/24/Moskova’da-Azerbaycanlı-Ermeni/188942