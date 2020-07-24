Fener Rum Patrikhanesi Amerika Başpiskoposu, Trump ve Pence’le Ayasofya’yı görüştü

Beyaz Saray’da Pence ile Elpidoforos arasındaki yarım saatlik görüşmeye bir süre katılan Trump’ın Ayasofya kararından rahatsızlık dile getirdiği iddia edildi.



Hıristiyan Ortodoks aleminin en kutsal mekanlarından olan İstanbul’daki Ayasofya‘nın müzeden camiye dönüştürülmesi ve Müslümanların ibadetine açılması konusunda İstanbul merkezli Fener Rum Patrikhanesi (Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesi) Amerika Başpiskoposu Elpidoforos ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü.

Yunan devlet ajansı ANA, ABD yönetiminin dinsel meselelerle özel olarak ilgilenen yetkilisi Pence ile planlanan görüşmeye kısa süreliğine Trump’ın da katıldığını aktardı.

“ENDİŞELERİNİ” ANLATTILAR

Dün Beyaz Saray’da gerçekleşen yarım saatlik görüşmeyle ilgili haberlerde, Elpidoforos’un, Trump ile Pence’e, ‘Fener Rum Patrikhanesi ve Yunan Ortodoks cemaatinin Ayasofya’ya el konularak camiye dönüştürülmesiyle ilgili endişelerini’ anlattığı belirtildi.

ANA’nın haberine göre, ‘Türkiye’deki Ayasofya kararından rahatsızlık, insan hakları ve özellikle azınlıkların dini özgürlüklerinin korunması konusunda endişe’ dile getiren Trump, ‘derhal gerekli müdahalelere devam edeceğini’ söyledi.

“GÜVENLİK VE DİNİ ÖZGÜRLÜKLER”

Görüşmenin ardından Fener Rum Patrikhanesi Amerika Başpiskoposu şu açıklamayı yaptı:

“Başkan Trump ve Yardımcısı Pence ile Beyaz Saray’da görüşerek Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesinden vahim yeis duyduğumuzun yanısıra Ekümenik Patrikle ilgili süregiden güvenlik endişelerini ve dini özgürlüklerle ilgili meseleleri ilettiğim için müteşekkirim.”

PENCE’İN CEVABI

“Yarın tutacağımız yasın ışığında, dualarla direnmeye devam ederken aynı zamanda mücadelemizi değerlendirilmesi ve eyleme geçilmesi için hükümetin en üst düzeyine taşıyoruz.”

Pence de şu tweeti attı:

“Başpiskopos Elpidoforos’a da söylediğim gibi Ayasofya’nın her inançtan her kişi için esin ve tevekkül kaynağı olarak erişilebilir kalması çağrısının arkasında Yunan Ortodoks Kilisesi ile birlikte kararlılıkla duruyoruz.”

KAYNAK: AA

https://www.haber7.com/dunya/haber/2998109-fener-rum-patrikhanesi-amerika-baspiskoposu-trump-ve-pencele-ayasofyayi-gorustu/?detay=2