Ermenistan’da aktif koronavirüs vaka sayısı 10.000’in altına indi

Ermenistan’da 24 Temmuz itibarıyla Covid-19 yeni tip koronavirüs genel vaka sayısı bir önceki güne kıyasla 451 kişi artarak 36.613’e ulaştı.

Yeni verileriyle ilgili açıklamalarda bulunan Ermenistan Sağlık Bakanlığı 5 koronavirüs hastasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölenlerin genel sayısı böylece 692’ye ulaştı, 218 kişi de koronavirüs hastası olup başka hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti.

Bir gün içinde 490 hasta iyileşip taburcu edildi ve iyileşenlerin genel sayısı 25.734 oldu.

14 Haziran tarihinden bu yana ilk defa aktif hasta sayısı 10.000’in altına indi ve şu an itibarıyla hasta sayısı 9969 oldu.

Genel olarak şimdiye kadar Ermenistan’da 153.814 Covid-19 testi yapıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/24/Ermenistan-koronavirüs/188962