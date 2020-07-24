Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi, Azerbaycan’a ait İsrail yapımı SkyStriker İHA’sının görüntülerini paylaştı

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan Facebook sayfasında son günlerdeki çatışmalar da Ermenistan tarafının zarar vermeden düşürdüğü Azerbaycan’a ait İsrail yapımı SkyStriker tipi Kamikaze İHA’sının görüntülerini paylaştı.

Ermeni askerlerin de yar aldığı kareleri paylaşan Hovhannisyan şu ifadelere yer verdi:

“Bu kareler özellikle Bakü’de va bazı yerlerde yaptığımız açıklamalardan şüphe edenler için paylaşıyoruz.”

Hatırlanacağı üzere Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin radyo-elektronik savaş sistemleri tarafından zararsız bir şekilde düşürülen Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait İsrail yapımı kamikaze SkyStriker İHA’sının ilk görüntüleri 17 Temmuz’da paylaşılmıştı.

062 seri numaralı, İsrail yapımı kamikaze İHA Ermeni mevkilerini ve yerleşimlerini vurmadan düşürülebilmmiş.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/24/Bakü’de-Hovhannisyan-Azerbaycan/188939