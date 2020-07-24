Ermenistan Savunma Bakanlığı: Bu gece Azerbaycan ateşkesi 4 kez ihlal etti

23 Temmuz’u 24 Temmuz’a bağlayan gece Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında nispeten sakin geçti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan kendi resmi Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda Azerbaycan ordusunun, Ermenistan-Azerbaycan sınırının ayrı noktalarına ateşli silahlardan ateş açarak ateşkesi 4 kez ihlal ettiğini belirtti.

Sözcü, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

“Hasım Ermeni mevzilerine yönelik yaklaşık 28 kez ateş açtı.”

Hasım bu gece özellikle Ermenistan’ın Vayots Dzor İdari Bölgesi’nin Çiva ve Khndzorut ve Tavuş İdari Bölgesinin Movses, Paravakar köyleri yakınlarında konuşlandırlan askeri mevzilerine ateş açtı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/24/Ermenistan-Azerbaycan/188897