Çiller’den oğluyla ilgili iddiaya yanıt: Algı operasyonu

Çiller’den oğlunun eşine şiddet uyguladığı iddiasına yanıt: Algı operasyonu

Tansu Çiller, oğlu Mert Çiller’in eşini darp ettiği iddialarıyla ilgili ”Bunu kim yaparsa yapsın, kadına kalkan eli tutarım. Buna müsaade etmem. Ancak bugün bir algı operasyonu da söz konusu. Bu algı operasyonunda çizilmek istenen bir imaj, çizilen bir resim var” dedi.

Fotoğraf: Melik Fırat Yücel – AA

DUVAR – Ayasofya, bugün kılınan Cuma namazının ardından 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Ayasofya’ya gelenler arasında eski başbakanlardan Tansu Çiller de yer aldı. Çiller burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazeteci Çiller’e oğlu Mert Çiller’in eşi Zeynep Çiller’i darp ettiği iddialarını sordu.

‘HAKİKAT İLE ÖRTÜŞÜR BULMUYORUM’

Bunun üzerine Tansu Çiller, “Tabii şunu söylemek lazım, kadına şiddete tümüyle karşıyım. Bunu kim yaparsa yapsın, kadına kalkan eli tutarım. Buna müsaade etmem. Ancak bugün bir algı operasyonu da söz konusu. Bu algı operasyonunda çizilmek istenen bir imaj, çizilen bir resim var. Bunu Ömer adaleti ile dahi düşünsem, doğru ve hakikat ile örtüşür bulmuyorum. Herkes bir şey söyler ama Allah’ın da bir hesabı vardır ve zaman da daima doğrunun yanındadır. Yine öyle olacaktır. Ne olursa olsun çok üzgünüm, aileler dağılmasın. Özellikle küçük çocuklar etkilenmesin, üzülmesin” diye konuştu.

ÇOCUKLARIYLA KOMŞULARINA SIĞINDI

İddiaya göre 5 Mayıs’ta Mert Çiller aile konutunda çocuklarının gözü önünde Zeynep Çiller’e şiddet uyguladı. Mert Çiller, eşini saçından sürükleyerek kafasını duvardan duvara vurdu. Evdeki eşyaları kırdı. Bunun üzerine Zeynep Çiller çocuklarını alarak komşularına sığındı. Komşuların 155 Polis İmdat’ı araması üzerine Zeynep Çiller şikayetçi oldu. Çocuklarını üst kat komşusuna emanet eden Zeynep Çiller, polislerle birlikte İstinye Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı.

TANSU ÇİLLER ŞİKAYETİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Bu sırada Tansu Çiller’in avukatı ile birlikte aile konutuna gelerek polislerin işlem yapmasını engellemeye çalıştığı da öne sürüldü. Tansu Çiller, Zeynep Çiller’in şikayetçi olması durumunda ‘Çocuklarını bir daha göremezsin’ şeklinde tehdit etti.

Mert Çiller ile 11 yıldır evli olan Zeynep Çiller’in İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtığı belirtildi. Dilekçede Zeynep Çiller’in şiddet ve dayak, ağır psikolojik ve fiziksel şiddete çocukları aile ortamında büyümeleri için katlandığı belirtilerek, evlilik sürecinde psikolojisi bozularak ağır depresyona girdiği, psikolojik destek aldığı kaydedildi. (HABER MERKEZİ-AA)

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